Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß Pkw und Fußgänger

Gera (ots)

Gera: Rettungsdienst und Polizei rückten heute Morgen (03.01.2024), gegen 07:30 Uhr in die Nürnberger Straße / Ecke Zopfstraße aus, nachdem es dort zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Ford (Fahrerin 61) und einem 58-jährigen Fußgänger kam. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Rahmen eines Abbiegevorganges in die Zopfstraße zum Unfall mit dem Fußgänger kam, welcher gerade die Zopfstraße überquerte. Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

