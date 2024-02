Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unfall mit Rettungswagen - 160.000 Euro Schaden

Neubrandenburg (ots)

Gegen 11:00 Uhr heute Vormittag ist ein Rettungswagen im Einsatz unterwegs gewesen, als die Besatzung in der Demminer Straße in Höhe der HEM-Tankstelle mit dem Pkw einer 64-jährigen deutschen Fahrerin zusammenstieß. Vermutlich wurde während der Einsatzfahrt die Vorfahrt des Rettungswagens missachtet, so dass es zum Unfall kam.

Im Rettungswagen befand sich ein Patient. Dieser und die Rettungssanitäter blieben bei dem Unfall unverletzt. Auch die Autofahrerin blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Für den Patienten wurde ein neuer Rettungswagen angefordert.

Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie von Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Der Schaden wird auf rund 160.000 Euro geschätzt.

Die Demminer Straße war stadteinwärts zunächst bis in die Mittagsstunden voll gesperrt, der Verkehr wurde in Höhe Hellfeld durch Polizeikräfte abgeleitet. Während der Reinigung der Fahrbahn konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell