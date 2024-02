POL-NB: Wieder Handtaschen in Supermärkten gestohlen - Warnhinweise

Neubrandenburg (ots) - Bereits am 14.02.2024 kam es in der Neutorstraße in Woldegk zu einem Einbruch in eine Wohnung zur Tageszeit. Zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr drangen derzeit unbekannte Täter in eine Wohnung ein und entwendeten aus dieser verschiedenen Schmuck. Der entstandene Schaden wird mit ca. 11.750EUR angegeben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können oder auffällige Beobachtungen in dem ...

