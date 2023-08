POL-GT: Einbruch in Rietberg

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Mittwochabend (16.08., 23.05 Uhr) meldeten aufmerksame Zeugen einen Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft an der Berliner Straße. Die Täter gingen die Eingangstür des an den Berliner Platz angrenzenden Geschäfts gewaltsam an, um in den Laden zu gelangen. Aus diesem entwendeten sie Ausstellungsware. Unter anderem Smartphones und ...

