POL-WHV: Diebstahl aus Lebensmitteleinzelhandel

Varel (ots)

Am 28.06.2023 kam es um 8:00 Uhr zu einem Diebstahl in einem Einzelhandel in Gertrud-Barthel-Straße in Varel.

Ein 14-jähriger Vareler wurde beobachtet, wie er eine Tüte für Backwaren mit drei Berlinern aus der Auslage befüllte und diese im mitgeführten Rucksack verstaute.

Nach Abschluss seines Einkaufes legte der Jugendliche lediglich eine Getränkedose auf das Kassenband, um diese zu bezahlen.

Nachdem er auf das Verhalten angesprochen wurde, offenbarte er die Türe mit Backwaren und äußerte, diese in einem anderen, naheliegenden Lebensmittelhandel gekauft zu haben.

Aufgrund der Tatsache, dass das Firmenlogo des Geschäfts auf der Tüte für Backwaren abgedruckt war, in dem das Einstecken beobachtet wurde, besteht der Verdacht des Diebstahls. Folgerichtig wurde eine Strafanzeige gefertigt.

