POL-NB: Werkzeuge auf Baustelle gestohlen

Feldberger Seenlandschaft (ots)

In der Carwitzer Straße, Feldberger Seenlandschaft, sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Einbrecher unterwegs gewesen und haben sowohl aus einem Baucontainer als auch von einer Baufläche mehrere hochwertige Werkzeuge samt Zubehör gestohlen. Aufgrund der Menge und des Gewichts dürften die Täter mindestens mit einem Auto unterwegs gewesen sein. Der Wert der gestohlenen Werkzeuge wird derzeit auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Neustrelitz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in der Ortschaft im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, circa 17:30 Uhr und Donnerstag, circa 07:00 Uhr, geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 2580, an die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienstelle.

