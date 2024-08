Polizei Hagen

POL-HA: 31-jährige Hagenerin erkennt Betrugsversuch - Unbekannter gibt sich am Telefon als PayPal-Mitarbeiter aus

Hagen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Mittwochnachmittag (07.08.2024) am Telefon einer 31-jährigen Hagenerin gegenüber als Mitarbeiter von PayPal aus. Er sagte der Frau, dass auf ihrem Konto auffällige Transaktionen beobachtet wurden und forderte sie dazu auf, eine App auf ihrem Smartphone zu installieren. Über diese neue App müsse sie dann bestätigen, dass sie die Transaktionen nicht in Auftrag gegeben hat. Nachdem die 31-Jährige die App installiert hatte, wies der Unbekannte sie an, dort einen Code einzugeben. Als anschließend der Hinweis erschien, dass eine Bildschirmübertragung gestartet werden soll, brach die Hagenerin den Vorgang ab und beendete das Telefonat. Sie brachte den Betrugsversuch im Anschluss bei der Polizei zur Anzeige. (sen)

