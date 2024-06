Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Lippe (ots)

Am Freitagmorgen (14.06.2024) wurde die Polizei gegen 6:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Waldstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 18-Jähriger mit seinem grünen VW Polo auf der Waldstraße in Richtung Augustdorf, als er aus unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß sein Fahrzeug erst gegen ein Taxi eines 38-Jährigen aus Detmold und anschließend frontal mit dem grünen Ford Kuga eines 43-Jährigen aus Detmold zusammen. Dabei wurde der 18-jährige Beifahrer im Polo eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 18-Jährige aus Schloß Holte-Stukenbrock wurde schwer, sein Beifahrer leicht und der 38-Jährige ebenfalls leicht verletzt. Alle drei Männer wurden in umliegende Kliniken gebracht. Der 43-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Die Waldstraße wurde für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme mit Unterstützung eines Verkehrsunfallaufnahme-Teams voll gesperrt. Der Ford und der VW mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf 27 000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf die Unfallursache geben können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell