Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal/Ennepe-Ruhr-Kreis: Kradsaison 2024- Auftaktveranstaltung der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises

Ennepetal/Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

In diesem Jahr findet die Auftaktveranstaltung zur Kradsaison 2024 auf dem Wanderparkplatz gegenüber dem Klutertbad in Ennepetal statt. Am Sonntag den 28.04.2024, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, bietet die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern ein buntes Rahmenprogramm an. Unter anderem wird es bei dieser Veranstaltung einen Motorradsimulator und einen Rauschbrillenparcours geben. Zu unseren Kooperationspartnern gehören in diesem Jahr die Verkehrswacht Ennepe-Ruhr, die DLRG Hattingen-Süd e.V., das Technische Hilfswerk (THW) und die Johanniter Unfallhilfe e.V. Weiterhin sind die Erkunder der Kradstaffel der Feuerwehr und die Streetbunnycrew e.V. vor Ort. Nur durch eine enge und gute Zusammenarbeit kommt diese Veranstaltung zustande.

