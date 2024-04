Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Sattelzugmaschine von Firmengelände gestohlen

Gevelsberg (ots)

Eine Sattelzugmaschine wurde von einem Firmengelände an der Haßlinghauser Straße in Gevelsberg gestohlen. Am 20.04.2024 in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 22:15 Uhr gelangten unbekannte Täter durch das Manipulieren des Zugangstores auf das Gelände der Spedition. Dort wurde eine Sattelzugmaschine der Marke Volvo aufgebrochen und entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Die Täter flüchteten mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-4000 melden.

