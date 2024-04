Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Kollision bei starkem Regen, drei leichtverletzte Personen

Hattingen (ots)

Am frühen Samstagnachmittag kam es auf der Elfringhauser Straße, circa 40 Meter nördlich der Einmündung, Am Alvern zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Hattinger befuhr mit seinem BMW die Elfringhauser Straße in Fahrtrichtung Velbert, während ein starker Regenschauer einsetzte. Zeitgleich kam ihm ein Audi mit zwei Personen besetzt entgegen. Im Kurvenbereich verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Audi und kam anschließend in der Leitplanke zum Stillstand. Im Audi befand sich neben dem 32-jähriger Sprockhöveler Fahrer, auch eine 81-jährigen Beifahrerin. Alle drei Insassen der stark beschädigten Fahrzeuge, mussten zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Für die beiden Fahrzeuge, in denen auch die Airbags auslösten, wurden zwei Abschleppdienste angefordert.

