POL-FR: Freiburg/Kirchzarten: In Paris entwendetes Auto nach Verfolgungsfahrt über B31 in Kirchzarten gestellt

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 13.03.2024, in dem Zeitraum zwischen 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr, wurde die Fahrertür eines grauen Suzuki Ignis von einem anderen Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Suzuki Ignis stand auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Schopfheimer Straße. Der Sachschaden an ...

mehr