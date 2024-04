POL-EN: Wetter: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung- Der 17-Jährige ist wieder da.

Gevelsberg (ots) - Am 19.04.2024, in der Zeit von 22:30 Uhr bis 22:50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt durch die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung in der Feverstraße. Die Wohnung wurde durchsucht und Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: ...

mehr