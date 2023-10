Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Trier

Trier (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Samstagabend, 21. Oktober, gegen 22:00 Uhr die Seitentür der Bäckerei "Wildbadmühle" in der Straße Im Speyer in Trier aufzuhebeln, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Danach fuhren beide Männer mit Fahrrädern in Richtung Messepark davon.

Am Samstagmorgen, gegen 3:15 Uhr öffneten unbekannte Täter eine Seiteneingangstür des Einkaufszentrums in der Zurmaiener Straße in Trier gewaltsam.

Kurze Zeit später, gegen 3:31 Uhr versuchten ebenfalls unbekannte Täter, die Schiebeeingangstür der Shell-Tankstelle in der Zurmaiener Straße aufzudrücken.

Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden. Ob zwischen den Taten Zusammenhänge bestehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell