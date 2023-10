POL-PPTR: Pkw entwendet

Idar-Oberstein (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen durch die Haupteingangstür in den Verkaufsraum des Gebrauchtwagenhändlers in der Veitsrodter Straße in Idar-Oberstein ein. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Donnerstag, den 19.10, auf Freitag, den 20.10.2023 zwischen 21:00 Uhr und 07:45 Uhr. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten sowie die angrenzende ...

