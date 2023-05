Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kind nach Autounfall in Bremerhaven-Geestemünde verletzt

Bremerhaven (ots)

Verletzt wurde ein zwölfjähriger Junge am Montag, 8. Mai, bei einem Unfall in Bremerhaven-Geestemünde.

Der Schüler befand sich auf dem Heimweg und stieg gegen 14.25 Uhr an der Bushaltestelle im Bereich Friedrich-Ebert-Straße/Metzer Straße aus einem Linienbus. Nach ersten Erkenntnissen lief der Junge danach vor der Front des Busses über die Straße - offenbar, ohne auf den Fließverkehr zu achten.

Ein 91-jähriger Autofahrer, der in diesem Moment die Friedrich-Ebert-Straße befuhr, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Junge wurde vom Auto getroffen und am Bein verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Schüler daraufhin in ein Krankenhaus, wo dieser stationär behandelt wurde. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Hierzu der Hinweis der Polizei:

An Bushaltestellen kommt es bundesweit immer wieder zu schweren Unfällen, wenn Fahrgäste direkt nach dem Aussteigen vor oder hinter dem Bus die Fahrbahn überqueren wollen. Diese Situation ist für Fußgänger wie Autofahrer schwer zu überblicken. Die wichtigste Regel lautet daher: Nie vor oder hinter einem haltenden Bus über die Straße gehen, sondern immer warten, bis der Bus abgefahren ist. Erst dann ist ersichtlich, ob die Fahrbahn frei ist und gefahrlos überquert werden kann.

Für Verkehrsteilnehmer auf der Straße gilt an Bushaltestellen: Nähert sich ein Bus mit eingeschaltetem Warnblinklicht einer Haltestelle, dürfen andere Fahrzeuge den Bus grundsätzlich nicht überholen. Autofahrer müssen damit rechnen, dass verspätete Buspassagiere noch schnell die Straße überqueren.

Steht der Bus mit eingeschalteter Warnblinkanlage an der Haltestelle, dürfen Fahrzeuge zwar am Bus vorbeifahren, aber nur mit Schrittgeschwindigkeit (4 bis 7 km/h) und genügend Abstand. Fußgänger dürfen nicht gefährdet werden. Diese Regelung gilt auch für den Gegenverkehr. Auch Autofahrer, die dem Bus entgegenkommen, müssen jederzeit anhalten können, wenn ein Fußgänger am Bus die Straße quert.

Steht ein Bus ohne Blinker oder nur mit rechtem Blinker an der Haltestelle gilt: Mit erhöhter Vorsicht und Bremsbereitschaft vorbeifahren.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell