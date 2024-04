POL-EN: Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Gevelsberg (ots) - Am Abend des 22.04.2024 kam es an der Einmündung Heidestraße / Wittener Straße in Gevelsberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 38-jähriger Hagener beabsichtigte mit seinem Mercedes von der Heidestraße aus kommend links in die Wittener Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Mazda eines 55-jährigen ...

