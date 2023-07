Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höhn - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Höhn (ots)

Am Dienstag, 04.07.2023, gegen 22:50 Uhr ereignete sich in Höhn in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeugführer. Der 23-jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Westerburg kam vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung von der Fahrbahn ab und erfasste einen massiven Metallzaun. Der Fahrer wurde verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Bedingt durch die Alkoholisierung wurde diesem eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war weiterhin die Freiwillige Feuerwehr Höhn im Einsatz.

