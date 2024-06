POL-LIP: Lemgo. Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl.

Lippe (ots) - In den frühen Morgenstunden am Freitag (14.06.2024) brannte ein leerstehendes Gebäude in der Varenholzer Straße. Gegen 3:15 Uhr wurde die Polizei von der Feuerwehr über das Feuer benachrichtigt, die die Löscharbeiten durchführte. Bislang ist die Brandursache unklar. Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Wer Hinweise zur Brandursache geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, meldet ...

