Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unfallflucht: Körperkontakt zwischen Pedelecfahrer und Kleinkraftradfahrendem führt zu Sturzgeschehen

Weeze (ots)

Am Montag (18. März 2024) kam es zwischen 06:15 Uhr und 06:25 Uhr an der Marienwasserstraße in Weeze zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 37-jähriger Mann aus Weeze befuhr mit einem Pedelec die Marienwasserstraße aus Fahrtrichtung Weeze kommend und somit in Fahrtrichtung Goch. Nach Angaben des Weezers kam es in einer leichten Linkskurve (auf Höhe der ehemaligen Tennishalle Sport Treff) zu einem Überholvorgang eines Kleinkraftrads, welches die Marienwasserstraße ebenfalls in Fahrtrichtung Goch befuhr.

Beim Überholvorgang kam es zu einem Körperkontakt der beiden Verkehrsteilnehmenden (der Weezer wurde an der linken Körperseite touchiert). Durch den Körperkontakt verlor der Mann die Kontrolle über sein Pedelec, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der andere Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Goch fort und entfernte sich damit von der Unfallstelle, ohne die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell