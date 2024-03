Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Polizei Kleve: Vielzahl von Diebesgut aufgefunden

Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Weeze (ots)

Nachdem bei der Polizei ein Hinweis eines Zeugen einging, dass in einem Mehrfamilienhaus in Weeze elektrische Energie entzogen werde, suchten die Beamten das Objekt auf. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass auf dem weitläufigen Grundstück Diebesgut gelagert und verkauft wird. Ein auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Kleve erlassener Durchsuchungsbeschluss wurde am 03. Februar 2024 umgesetzt. Die Beamten durchsuchten eine Wohnung, eine Garage sowie mehrere Gartenlauben. Insgesamt stellte die Kripo über 100 Gegenstände sicher. Darunter befanden sich u.a. ein Auto, mehrere elektrische Kinderautos, zwei Tresore, zwei Motorräder, mehrere Fahrräder und eine Trompete. Mittels Sicherstellungsfirma konnte das vermeintliche Diebesgut abtransportiert werden. Fast die Hälfte der sichergestellten Gegenstände konnten bereits wieder an die Eigentümer ausgehändigt werden. Gleichwohl konnte eine Vielzahl an Gegenständen noch keinen Geschädigten zugeordnet werden.

Hierzu hat die Polizei bereits am Donnerstag (21. März 2024) eine Pressemeldung veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5740428

Vor Ort nahmen die Kriminalbeamten einen 50-jährigen polnischen Staatsbürger, gegen den ein gesonderter Haftbefehl vorlag, fest. Der 32-jährige Wohnungsinhaber konnte zwischenzeitlich ebenfalls festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen beide Tatverdächtige hat das Amtsgericht Kleve antragsgemäß Untersuchungshaftbefehle erlassen. (as)

