Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Automat beschädigt

Täter entwenden Bargeld in unbekannter Höhe

Bedburg-Hau-Qualburg (ots)

Am Mittwoch (27. März 2024) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve gegen 19:30 Uhr Kenntnis über einen beschädigten Automaten für Sexspielzeug. Unbekannte Täter hatten den Automaten an der "Bedburger Weide" in Bedburg-Hau beschädigt und eine unbekannte Menge an Bargeld entwendet. Genauere Infos zum Tatzeitraum bzw. zur Höhe des erbeuteten Bargelds können zum aktuellen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Kripo Kleve (02821 5040) entgegen. (pp)

