Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 20./21.10.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Im Streit mit Messer gedroht

Am frühen Samstagmorgen gerieten ein 32-jähriger Ihlower und ein 20-jähriger Auricher vor einer Kneipe im Stadtgebiet in Streitigkeiten. Dabei soll der Auricher ein Messer gezückt und den Ihlower damit bedroht haben. Begleiter der beiden Männer konnten eine Eskalation verhindern. Gegen den Auricher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Beinahe Fußgänger angefahren und geflüchtet

Am Freitagmittag wurde ein Fußgänger verletzt, nachdem dieser auf dem Gehweg der Straße Hoher Berg einem herannahenden Pkw ausweichen musste und dabei stürzte. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein auf dem Südeweg aus Richtung Edeka kommender Pkw vom Südeweg in die Straße "Hoher Berg" ab, fuhr dabei über den Gehweg und übersah den dort laufenden Fußgänger. Dieser wich dem Pkw aus und stürzte. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen VW Golf mit AUR-Kennzeichen gehandelt haben. Wer Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-606215) zu melden.

Aurich - Unfall nach Überholvorgang im Kreisverkehr

Ebenfalls am Freitagmittag kam es gegen 12:40 Uhr zu einem Unfall auf der Wallinghausener Straße, im dortigen Kreisverkehr Egelser Straße/Fockenbollwerkstraße. Eine 54-Jährige befuhr hierbei mit ihrem Pkw von der Wallinghausener Straße kommend den Kreisverkehr und wurde dabei von einem weißen Pkw überholt. Als beide den Kreisverkehr in die Fockenbollwerkstraße verließen kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrer des weißen Pkw setzte seine Fahrt unbekümmert fort. Bei dem flüchtigen Unfallverursacher soll es sich um ein weißes, größeres Fahrzeug ausländischen Fabrikats mit AUR-Kennzeichen handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Freitagabend kam es in der Knyphausenstraße zu einer Sachbeschädigung. Durch zunächst unbekannte Täter wurde mit einem Stein die Scheibe einer Wohnungseingangstür beschädigt. Im Rahmen der durchgeführten Fahndung konnten vier tatverdächtige Personen festgestellt werden. Zur Strafverfolgung sollten daraufhin deren Personalien festgestellt werden. Dies wurde durch einen 24-jährigen Norder verweigert, sodass er zur weiteren Identitätsfeststellung zur Polizeiwache verbracht werden sollte. Dagegen wehrte sich der Norder, indem er einen der eingesetzten Polizisten schlug. Aufgrund des weiteren renitenten Verhaltens musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. Die angegriffenen Polizisten blieben unverletzt. Der 24-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Norden - Schlachtabfälle illegal entsorgt

Zwischen dem gestrigen Freitag und Samstagmorgen wurde in einer Landeinfahrt im Altendeichsweg in Norden eine größere Menge Schlachtabfall von mindestens zwei Schafen entsorgt. Auf welche Art und Weise die Tiere geschlachtet wurden ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Norden - Lichtleiste entwendet

Im Rahmen des Norder Beestmarktes wurde durch einen unbekannten Täter das Kabel einer Lichtleiste durchtrennt und diese daraufhin entwendet. Die Lichtleiste war an einem Schaustellerwagen angebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter 04931/9210 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Hinte - Trunkenheit im Verkehr

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, führten Beamte der Polizei Norden in Hinte eine Verkehrskontrolle bei einem Pkw durch. Dabei wurde festgestellt, dass der 54-jährige Fahrer aus der Samtgemeinde Brookmerland unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Krummhörn - Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Am Freitagabend, gegen 22:40 Uhr, befuhr eine 18-Jährige aus Norden mit ihrem Pkw die Greetsieler Straße in Krummhörn. In einer Kurve kam sie dort mit ihrem Pkw nach rechts von der Straße ab und kam im Straßengraben zu stehen. Die Fahrerin und ihr 19-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Landkreis Wittmund

