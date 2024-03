Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Radfahrerin schwer verletzt

Goch (ots)

Am Dienstag (26. März 2024) gegen 18:05 Uhr wurde eine 36-jährige Frau aus Goch schwer verletzt, als sie mit dem Fahrrad den Radweg der Asperdener Straße, aus Richtung Goch-Asperden kommend, befuhr. Eine 61-jährige Frau aus Kranenburg wollte mit ihrem schwarzen Mazda von der B 9 (Zubringer zur Autobahn) nach rechts auf die Asperdener Straße in Richtung Goch-Asperden abbiegen. Sie hielt dazu am Stop-Zeichen der Einmündung an und übersah dann beim Wiederanfahren die von rechts kommende Radfahrerin. Diese fiel zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand Sachschaden. Inwieweit die Unfallverursacherin durch die tiefstehende Sonne in ihrer Sicht beeinträchtigt war, ist auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.(sp)

