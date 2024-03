Issum (ots) - Am Dienstag (26. März 2024) kam es gegen 12:00 Uhr an der B58 / Anschlussstelle Alpen in Issum zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 59-jährige Fahrerin eines Mercedes Benz Atego (Lkw) mit Anhänger verließ die Autobahn 3 von Köln kommend und beabsichtigte an der Anschlussstelle Alpen nach rechts auf die B58 abzubiegen. Verkehrsbedingt musste die Frau ...

mehr