Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Kollision zwischen zwei Lkws

Verkleidung beschädigt

Issum (ots)

Am Dienstag (26. März 2024) kam es gegen 12:00 Uhr an der B58 / Anschlussstelle Alpen in Issum zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 59-jährige Fahrerin eines Mercedes Benz Atego (Lkw) mit Anhänger verließ die Autobahn 3 von Köln kommend und beabsichtigte an der Anschlussstelle Alpen nach rechts auf die B58 abzubiegen. Verkehrsbedingt musste die Frau an der Anschlussstelle auf der Rechtsabbiegespur warten als Sie eine anthrazitfarbene Zugmaschine mit Anhänger, welcher Überlänge und am Ende eine gelbe Rundumleuchte hatte, links überholte. Auf der Seite der Zugmaschine soll sich laut Aussage der Frau noch etwas Blaues, evtl. ein Schriftzug oder ein Logo, befunden haben. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmende bog nach links in Fahrtrichtung Wesel auf die B58 ab. Im Zuge des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch die Verkleidung des Anhängers vom Mercedes Benz Atego auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell