Kleve (ots) - Am Samstag (23. März 2024) gegen 17:20 Uhr wurde in Kleve-Materborn eine 70-jährige Fußgängerin aus Kleve schwer verletzt, als sie die Materborner Allee an der Ampel Querallee/Königsallee überqueren wollte. Ein 50-jähriger Mann aus Kleve wollte mit seinem weißen Kia Soul von der Querallee nach links in Richtung Materborner Allee abbiegen. Nachdem ...

mehr