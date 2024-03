Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Materborn - Pkw-Fahrer übersieht Fußgängerin beim Abbiegen

Kleve (ots)

Am Samstag (23. März 2024) gegen 17:20 Uhr wurde in Kleve-Materborn eine 70-jährige Fußgängerin aus Kleve schwer verletzt, als sie die Materborner Allee an der Ampel Querallee/Königsallee überqueren wollte. Ein 50-jähriger Mann aus Kleve wollte mit seinem weißen Kia Soul von der Querallee nach links in Richtung Materborner Allee abbiegen. Nachdem er den entgegenkommenden Verkehr hatte passieren lassen, bog er ab und übersah dabei die Frau, die die Fußgängerampel Der Materborner Allee bei Grünlicht in Richtung Königsallee passieren wollte. Die Frau wurde von dem Fahrzeug touchiert, fiel zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Am Auto entstand kein Schaden. (sp)

