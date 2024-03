Kevelaer-Winnekendonk (ots) - Am Sonntag (24. März 2024) kam es gegen 17:45 Uhr an der Xantener Straße (L491) in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 62-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit einem weißen Mitsubishi ASX, in welchem sich noch zwei weitere 26-jährige Männer aus Kevelaer befanden, die ...

