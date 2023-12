Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Polizeistation Hilders, Battentor 13, 36115 Hilders

P R E S S E - I N F O - ZEUGENAUFRUF

Am Freitag den 01.12.2023, im Zeitraum zwischen 08:35 und 08:50 Uhr, ereignete sich im Dietgeser Weg, Höhe Hausnummer 1, in 36115 Hilders-Rupsroth eine Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein weißer Ford Fiesta im Heckbereich, hinten links. Der/die unfallverursacher-/in flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, in unbekannte Richtung. Hinweise bezüglich des unfallverursachenden Kraftfahrzeug bitte an die Pst. Hilders, oder jede andere Polizeistation.

Müller St. PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell