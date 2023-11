Bundespolizeidirektion München: Teurer Tee / 41-Jährige schüttete Verkäufer Tee ins Gesicht

Bundespolizeidirektion München

41-Jährige schüttete Verkäufer Tee ins Gesicht

München (ots)

Es war vielleicht der "teuerste Tee der Welt". Eine 41-Jährige schüttete am frühen Montagmorgen (20. November) einem Verkäufer im Hauptbahnhof heißen Tee ins Gesicht und musste dafür 750 EUR Sicherheitsleistung berappen.

Gegen 5 Uhr gerieten in einem Verkaufsshop im Zwischengeschoss des Münchner Hautbahnhofes eine 41-jährige US-Amerikanerin und ein 28-jähriger Verkäufer verbal aneinander. Durch den Streit unbekannter Ursache erzürnt, schüttete die Frau aus San Diego dem 28-Jährigen unvermittelt, den zuvor erhaltenen heißen Tee ins Gesicht. Der 28-Jährige, der die Kalifornierin zuvor aufgefordert hatte des Geschäft zu verlassen, erlitt Rötungen im Gesicht, benötigte jedoch keine ärztliche Hilfe.

Die Vertreterin der zuständigen Staatsanwaltschaft ordnete die Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro für die Durchführung des Strafverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Urlauberin, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, an. Sie konnte die Wache der Bundespolizei am Gleis 26 nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen freien Fußes verlassen.

