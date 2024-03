POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Schule - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Karlsruhe (ots) - Aus noch unbekannter Ursache brach auf einem Balkon eines Mehrparteienhauses in der Badener Straße am Dienstagabend ein Feuer aus. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand auf dem Balkon im 3. OG schnell unter Kontrolle und konnte so ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern. Zwei Personen, die sich in der betroffenen Wohnung ...

