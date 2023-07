Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellerbrand

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Brandentwicklung in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Rothberg. Der sich entwickelnde Rauch verteilte sich in den Fluren des Wohngebäudes, bei zwei Bewohnern im Alter von 34 und 59 Jahren bestand Verdacht auf Rauchgasintoxikation. Sie wurden medizinisch behandelt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, das Wohnhaus ist bewohnbar.(ah)

