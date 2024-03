Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal

Bretten - Nachtragsmeldung zu Pressemitteilung am 05.03.24 "Mann bei Angriff schwer verletzt" - Festnahme des mutmaßlichen Tatverdächtigen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Intensive Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal nach einer gefährlichen Körperverletzung am Montagnachmittag im Bereich des Bahnhofes Bruchsal führten zu einem dringenden Tatverdacht gegen einen 25-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Dieser soll mit einem Messer auf einen 37-Jährigen eingestochen und ihn hierbei lebensgefährlich verletzt haben.

Im Rahmen eines anderweitigen polizeilichen Einsatzes wurde der 25-jährige mutmaßliche Täter am Mittwochabend in Bretten von Polizeibeamten wiedererkannt und vorläufig festgenommen. Er wird am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der bereits Haftbefehl erlassen hat.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hielten sich die beteiligen Personen in der Vergangenheit und in einer gewissen Regelmäßigkeit am Bahnhof Bruchsal auf und konsumierten dort Alkohol ohne konkrete Reiseabsichten zu haben. Aus einem nach derzeitigem Stand offenbar geringfügigen Anlass gerieten die beiden Männer in eine Auseinandersetzung, in deren Rahmen der Beschuldigte den Geschädigten schließlich mit einem Messer angriff. Der 37-jährige Mann befindet sich zwischenzeitlich nicht mehr in Lebensgefahr.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Dennis Krull, Polizeipräsidium Karlsruhe

