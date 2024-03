Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Bewohnerin begegnet Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruch- Polizei sucht Zeugen

Unbekannte brachen am Mittwochvormittag in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Pfinztal-Söllingen ein. Als die 51-jährige Bewohnerin nach Hause zurückkehrte, traf sie im Hausflur auf die beiden mutmaßlichen Einbrecher.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Laufe des Vormittags auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Wohnhaus in der Goethestraße und brachen dann in die Dachgeschosswohnung der 51-Jährigen ein. Dort entwendeten die Diebe offenbar gezielt Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Als die Bewohnerin gegen 11:00 Uhr nach Hause kam, traf sie im Treppenhaus auf einen Mann und eine Frau, die sich als Wohnungssuchende ausgaben. Kurz darauf stellte sie den Einbruch fest und verständigte die Polizei.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden.

Das verdächtige Pärchen beschrieb die Geschädigte wie folgt:

Der Mann soll ca. 25 Jahre, 175 cm groß und schlank gewesen sein. Er habe einen dünnen dunklen Vollbart sowie dunkle kurze Haare gehabt. Er trug nach bisherigen Erkenntnissen eine blaue Jeans sowie ein dunkelblaues Sweatshirt mit hellblauer Schrift im Bauchbereich. Seine weibliche circa 25-jährige Begleiterin trug wohl dunkle glatte Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie soll 155 cm groß gewesen sein und eine dunkle Hose sowie ein dunkelblaues Sweatshirt getragen haben. Sie sprach offenbar gebrochenes Deutsch.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

