Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Raub auf Tankstelle

Dinslaken (ots)

Am Freitagabend des 10.11.2023 um 21:23 Uhr kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Kurt-Schumacher-Straße in Dinslaken.

Zwei maskierte männliche Personen betraten den Verkaufsraum der Tankstelle und forderten unter Vorhalt eines Messers die 57-jährige Angestellte aus Duisburg auf, Bargeld heraus zu geben. Nachdem sie die Kasse geöffnet hatte, entnahm einer der Täter Bargeld aus dieser, während der andere Täter Zigaretten an sich nahm. Anschließend flüchteten die Täter vom Tankstellengelände in ein angrenzendes Gewerbegebiet. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an.

Beide Täter sollen ca. 16 bis 20 Jahre alt sein und ein südeuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Einer der Täter war ca. 170 cm groß, komplett schwarz gekleidet und hatte eine schwarze Maske über den Mundbereich gezogen. Der Andere war ca. 180 bis 190 cm groß, trug einen mintgrünen Pullover, ansonsten dunkle Kleidung und hatte eine bunte Maske vor den Mund gezogen. Er führte zudem eine Plastiktüte mit der Aufschrift "Action" mit.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02064-6220 auf der Wache Dinslaken.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell