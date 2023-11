Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Korrekturmeldung zum Verkehrsunfall am 08.11.2023 auf der Emmericher Straße mit zwei Verletzten

Wesel (ots)

Bei der Zuordnung der am Unfall vom 08.11.2023 auf der Emmericher Straße/ Bocholter Straße beteiligten Personen hat sich ein Fehler eingeschlichen, wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5645370.

Die 44- jährige Frau aus Wesel war mit ihrem PKW auf der Emmericher Straße von Wesel in Richtung Flüren unterwegs. Die 69- jährige Frau aus Hamminkeln, welche die Emmericher Straße mit ihrem PKW in entgegenkommender Richtung befuhr, wollte im Kreuzungsbereich von der Emmericher Straße nach links in die Bocholter Straße einbiegen, worauf es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell