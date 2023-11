POL-WES: Wesel - Zwei Frauen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hünxe (ots) - Gestern Abend, 08.11.2023, gegen 21:00 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Dinslakener Straße / Bergschlagweg in Hünxe/Bruckhausen ein schwerer Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Rollerfahrer. Kurz nach 21 Uhr fuhr ein Auto auf der Dinslakener Straße in Richtung Lohberg. In Höhe der Einmündung Dinslakener Straße/Bergschlagweg ...

mehr