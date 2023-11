Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Weiterer Schwerpunkteinsatz der "Aktion sicher leben - Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität"

Wesel (ots)

Im Rahmen eines weiteren direktionsübergreifenden Schwerpunkteinsatzes der "Aktion sicher leben - Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität" hatten die Polizistinnen und Polizisten am Donnerstag insbesondere Einbrecher im Visier.

Im Bereich des Weseler Bahnhofes kontrollierten die Polizisten zwei junge Männer. Bei einem 19-Jährigen aus Wesel konnte dabei eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der 22-jährige Begleiter (ebenfalls aus Wesel) hatte Marihuana in dealtypisch verpackten Einheiten sowie eine Feinwaage dabei. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

In Wesel-Feldmark sollte am Abend eine dreiköpfige Personengruppe kontrolliert werden. Nachdem die Ausweisdokumente eines 26-jährigen Mannes aus Wesel verlangt wurden, stieß dieser einen Polizeibeamten zu Boden und flüchtete. Im Rahmen der Nacheile konnte der Weseler gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten Betäubungsmittel. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der umgestoßene Polizeibeamte verletzte sich leicht, konnte aber weiterarbeiten.

Später am Abend wurde ein 20-jähriger Mann aus Wesel angetroffen und kontrolliert. In seinen mitgeführten Sachen konnte eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der Weseler wurde vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeiwache Nord in Wesel gebracht. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte eine weitere nicht geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Die dort angetroffene 19-jährige Lebensgefährtin des Weselers wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.

Insgesamt leiteten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten sechs Strafverfahren (Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte)und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren (falsche bzw. verweigerte Personalienangabe) ein, nahmen drei Personen fest und eine Person in Gewahrsam. Sie durchsuchten zwei Wohnungen und stellten mehrere hundert Gramm Marihuana, eine geringe Menge Kokain und Haschisch, drei Feinwaagen, drei Messer, und mehrere Mobiltelefone sicher. Zudem wurden fünf Personen durch die Kriminalpolizei erkennungsdienstlich behandelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell