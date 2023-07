Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mainz - Erneute Taxikontrollen - unerlaubtes Bereithalten festgestellt

Mainz (ots)

Am Freitagabend wurde durch die Verkehrsdirektion Mainz wiederholt eine schwerpunktmäßige Kontrolle des Taxiverkehrs durchgeführt, insbesondere wurde das ordnungsgemäße Bereithalten der Taxis überprüft.

Nachdem in den vergangenen Monaten mehrfach Taxis und Mietwagen kontrolliert wurden, kristallisierte sich in den Gesprächen mit den FahrerInnen ein Problem heraus: Besonders in Grenzgebieten zu Hessen, wie in Mainz, käme es häufig dazu, dass sich gebietsfremde Taxis an den Taxistände bereithalten würden. Dies ist allerdings nur für Taxis mit entsprechender Genehmigung erlaubt.

Freitagabend wurde bei 3 von 8 kontrollierten Taxis festgestellt, dass diese sich unerlaubterweise an den Mainzer Taxenständen bereithielten und Fahraufträge annehmen wollten.

Zudem fehlte bei einem Taxifahrer der sogenannte Personenbeförderungsschein. Der Fahrer war nicht berechtigt ein Taxi zu führen. Hier wurde zwecks Verhinderung der weiteren Personenbeförderung das Taxischild abmontiert.

Alle vier Fahrer müssen nun mit Ordnungwidrigkeitenanzeigen rechnen.

