POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

PKW erfasst Pedelecfahrer

Kleve (ots)

Am Montag (25. März 2024) gegen 17:00 Uhr kam es an der Kreuzung Römerstraße / Ringstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein PKW einen Pedelecfahrer erfasste. Der 27-jährige Fahrer eines schwarzen 5er BMW war auf der Römerstraße aus Richtung Gruftstraße unterwegs, als er an der Kreuzung nach rechts abbiegen wollte. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten Pedelecfahrer, einem 79 Jahre alten Mannes aus Kleve. Der Klever war in gleicher Fahrtrichtung unterwegs und wollte die genannte Kreuzung geradeaus überqueren. Durch den Zusammenstoß stürzte der 79-Jährige und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer, ebenfalls ein Mann aus Kleve, blieb unverletzt. (as)

