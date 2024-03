Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsteilnehmerin verhindert Zusammenstoß und kollidiert mit Blumenkübel

Unfallbeteiligter entfernt sich

Rees (ots)

Am Montag (25. März 2024) kam es gegen 14:20 Uhr an der Einmündung Robert-Koch-Straße / Sauerbruchstraße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 79-jährige Frau aus Rees befuhr mit einem weißen VW Polo die Sauerbruchstraße in Fahrtrichtung Robert-Koch-Straße als Ihr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem silbernen Pkw entgegenkam. Nach Aussage eines Zeugen soll es sich bei dem silbernen Fahrzeug um einen Kleinwagen (möglichweise ein Mazda) gehandelt haben. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer befuhr die Robert-Koch-Straße in Fahrtrichtung "Vor dem Falltor" mit überhöhter Geschwindigkeit und nahm der Frau aus Rees, welche an der Einmündung beabsichtigte nach rechts abzubiegen, die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern, wich die Frau nach rechts aus und kollidierte dort mit einem Steinblumenkübel. Durch die Kollision entstand sowohl am Pkw der Frau als auch dem Blumenkübel Sachschaden. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Örtlichkeit in Fahrtrichtung "Vor dem Delltor", ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell