Bedburg-Hau-Qualburg (ots) - Am Mittwoch (27. März 2024) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve gegen 19:30 Uhr Kenntnis über einen beschädigten Automaten für Sexspielzeug. Unbekannte Täter hatten den Automaten an der "Bedburger Weide" in Bedburg-Hau beschädigt und eine unbekannte Menge an Bargeld entwendet. Genauere Infos zum Tatzeitraum bzw. zur Höhe des ...

mehr