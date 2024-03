Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht: Fahrzeug auf der Fahrerseite beschädigt

Rees (ots)

Am Mittwoch (27. März 2024) kam es zwischen 14:25 Uhr und 14:40 Uhr an der Örtlichkeit "Am Bahndamm" in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 55-jährige Halterin eines braunen VW Touran hatte Ihren Wagen auf einem Parkplatz vor einem Blumenladen abgestellt gehabt und musste nach Ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen auf der Fahrerseite (im Bereich der hinteren Türe) feststellen. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

