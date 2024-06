POL-LIP: Kalletal. Leerstehendes Haus abgebrannt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots) - In Lage-Ehrentrup waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12./13.06.2024) Kupferdiebe am Werk. In der Wieselstraße und in der Pirolstraße stahlen sie Regenfallrohre von Häusern. Auch in der Dorfstraße versuchten sie offenbar ein Rohr abzumontieren, verbogen es jedoch nur. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 5, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei ...

mehr