Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Iserlohn (ots)

Die Polizei fahndet nach einem versuchten Einbruch in Iserlohn nach einer männlichen Person. Der Unbekannte betrat am 25. Januar gegen 9.15 Uhr ein Grundstück Am Schmachtenberg und ging in ein dortiges Gartenhaus. Der Eigentümer beobachtete den Fremden über seine Sicherheitskamera und sprach ihn per Lautsprecher an. Darauf antwortete der Unbekannte in gebrochenem Deutsch, dass er eine Straße suche, und rannte weg. Offenbar hatte er keine Gelegenheit, etwas zu stehlen. Auf Anordnung des Gerichts hat die Polizei nun eine Öffentlichkeitsfahndung angestoßen. Ein Foto des Tatverdächtigen ist zu finden unter https://polizei.nrw/fahndung/132348. Wer kennt die Person? Hinweise bitte an die Polizei in Iserlohn, Telefon 02371/9199-0, oder an jede andere Polizei-Dienststelle! (cris)

