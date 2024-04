Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw landet auf Schutzplanke

Kaiserslautern (ots)

Auf einer Schutzplanke ist am Donnerstag die Fahrerin eines Chevrolets mit ihrem Wagen zum Stehen gekommen. Offensichtlich war die 32-Jährige zu schnell unterwegs, als sie am Nachmittag an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West von der Autobahn abfuhr. Im Kurvenbereich verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw. Der Wagen kam ins Schleudern und landete auf der Schutzplanke. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Allerdings entstand an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden, die Polizei geht von mindestens 3.000 Euro aus. |erf

