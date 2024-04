Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Wer hat den Lkw mit Anhänger gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines Lastwagens mit blauem Anhänger. Der Unbekannte war am Donnerstagvormittag in der Kaiserstraße in einen Unfall verwickelt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen touchierte er mit seiner Zugmaschine einen entgegenkommenden Lkw. An dem Wagen des 26-Jährigen beschädigte der Unfallverursacher den linken Außenspiegel. Ohne anzuhalten, fuhr der Unbekannte weiter. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wem ist zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr im Stadtteil Einsiedlerhof ein Lastwagen mit weißer Zugmaschine und blauem Anhänger aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |erf

