Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender Container, entwendeter Neuwagen und gefasste Schrottdiebe

Lüdenscheid (ots)

Am Mittwochabend setzte ein unbekannter Täter einen Altpapiercontainer am Angelnweg, Ecke Germanenstraße in Brand. Aufgrund des entstandenen Sachschadens wurde eine Strafanzeige gefertigt.

In der Nacht zu Mittwoch wurde am Grebbecker Weg ein nicht zugelassenes Neufahrzeug der Marke KIA im Wert von 70000 Euro entwendet. Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht. Sachdienliche Hinweise können gerne persönlich auf der Polizeiwache in Lüdenscheid oder unter der Telefonnummer 02351-90990 mit-geteilt werden.

Am Mittwochabend wurden 3 Täter dabei beobachtet, wie sie Kupferrohre einer Firma an der Altenaer Straße auf dem Firmengelände in ihren Lkw luden. Die Täter konnten durch die Polizei angetroffen werden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und der Lkw der Täter samt eingeladenem Material sichergestellt.

