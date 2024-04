Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Körperverletzung auf einem Spielplatz und Schrottdiebstahl

Iserlohn (ots)

Am Mittwochabend versuchte ein unbekannter Täter über den Balkon in eine leer stehende Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brüderstraße einzuberechnen, wurde aber von einem Nachbarn auf dem Balkon entdeckt. Der Täter flüchtete in Richtung Peterstraße.

Auf einem Spielplatz am Grüner Weg kam es am Mittwochabend zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 16-jährigen Iserlohner durch einen 15-jährigen Jungen aus Nachrodt-Wiblingwerde. Auf der Gassirunde mit dem Hund sah die 44-jähirge Mutter des 16-jährigen Jungen, dass ihr Sohn angegriffen wird und mischte sich ein. Dabei kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen der Mutter und dem Nachrodter. Beide Seiten erstatteten Strafanzeige.

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen wurde an der Barbarossastraße Zink- und Kupferschrott im Wert von mindestens 500 Euro von einem Firmengelände entwendet. Die Täter sind bisher unbekannt. Sachdienliche Hinweise können gerne persönlich auf der Polizeiwache Iserlohn oder unter der Telefonnummer 02371-91990 mitgeteilt werden.

Am Mittwochabend stieß ein bislang unbekannter Täter an der Bieler Straße ein Motorrad gegen eine Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch Sachschaden.

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag versuchten unbekannte Täter ein Fenster der Cafeteria eines Krankenhauses aufzuhebeln. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell